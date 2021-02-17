В МИДе ответили на просьбу туроператоров не задавать туристам 39 вопросов

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В Министерстве иностранных дел России считают, что все 39 вопросов, указанных в анкете для получения российской визы являются актуальными «в свете нынешней международной обстановки». Так прокомментировали РБК в МИД письмо российских туроператоров, которые попросили властей скорректировать вопросы, задаваемые иностранным туристам в заявлении об оформлении единой электронной визы.

«В свете нынешней международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен указать для получения электронной визы, являются весьма актуальными. Исходим из того, что в вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в ответе министерства.

Также в МИД отметили, что единая электронная виза является универсальной, а не туристической, которая дает право на пребывание в России с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов в направили письмо в МИД и к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором указали, что некоторые из 39 вопросов анкеты могут вызвать у иностранцев недоумение.