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В МИДе ответили на просьбу туроператоров не задавать туристам 39 вопросов

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В Министерстве иностранных дел России считают, что все 39 вопросов, указанных в анкете для получения российской визы являются актуальными «в свете нынешней международной обстановки». Так прокомментировали РБК в МИД письмо российских туроператоров, которые попросили властей скорректировать вопросы, задаваемые иностранным туристам в заявлении об оформлении единой электронной визы.

«В свете нынешней международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен указать для получения электронной визы, являются весьма актуальными. Исходим из того, что в вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в ответе министерства.

Туроператоры попросили МИД не задавать иностранным туристам 39 вопросов
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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Также в МИД отметили, что единая электронная виза является универсальной, а не туристической, которая дает право на пребывание в России с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов в направили письмо в МИД и к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором указали, что некоторые из 39 вопросов анкеты могут вызвать у иностранцев недоумение.

Так, в частности, желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они социальные сети и мессенджеры, указать какие и прикрепить ссылки. Также в анкете есть вопрос о наличии у заявителя гражданства других стран и содержатся требования указать год получения, номера паспортов и личные идентификационные номера. Помимо этого есть вопросы о наличии в собственности у заявителя недвижимости на территории России, о навыках владения «оружием, взрывчатыми, ядерными, биологическими или химическими веществами», а также о намерении участвовать на территории России в политической деятельности, ее организации или финансировании.

В связи с этим представители туризма попросили скорректировать в сторону уменьшения количество позиций в заявлении, упростить задаваемые заявителю вопросы, а также исключить те из них, которые могут вызвать наиболее негативную реакцию.

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С 1 января 2021 года в России действует единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Она доступна гражданам 52 стран, среди которых Бахрейн, Ватикан, Иран, Кувейт, Китай, (включая Тайвань), Мексика, Оман, КНДР, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Япония и более 30 стран Европы.

Для получения визы не требуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составляет $40, для детей до шести лет — бесплатно. Оформление займет не более четырех дней. Срок действия электронной визы — 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

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