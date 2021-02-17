В Белоруссии для журналисток запросили реальный срок за стрим с митинга

Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) (Фото: Reuters)

В суде Фрунзенского района Минска прокурор попросила приговорить журналисток польского телеканала Белсат Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову к двум годам колонии общего режима за то, что они в ноябре в прямом эфире показывали один из столичных митингов. О ходе дела сообщает Tut.by.

Гособвинитель Алина Касьянчик посчитала вину корреспондентов полностью доказанной и запросила два года лишения свободы в колонии общего режима. «Достоверно установлено, что обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору», — сказала она.

Сами журналистки вину не признают и надеются на оправдательный приговор.

Чульцова и Бахвалова вели стрим 15 ноября из квартиры одного из домов, двор которого известен среди белорусской оппозиции как «площадь перемен». В то воскресенье на «площади» собрались митингующие в память погибшего активиста Романа Бондаренко. Он умер 12 ноября в больнице после того, как его избили в этом дворе неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать протестные бело-красно-белые ленты.

Журналисток задержали вечером 15 ноября после разгона митинга, с тех пор они находятся в СИЗО. Девушек обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). По версии обвинения, они собирали участников митинга «путем озвучивания информации» в прямом эфире, «давали положительную оценку» происходящему и передавали информацию из «деструктивных каналов» в соцсетях.