На площади Независимости в Минске мужчина попытался покончить с собой

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

В Минске на площади Независимости неизвестный мужчина попытался покончить с собой. Об этом сообщили Telegram-каналы TUT.BY и «Наша Нива», опубликовав кадры происшествия.

На видео видно, как на площади произошло возгорание. Стоявшие рядом люди подбежали к горящей фигуре, по очертаниям напоминающей лежащего человека, и начали тушить огонь.

«Пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов», — говорится в комментарии Минздрава Белоруссии (цитата по Telegram-каналу «Наша Нива»)

В ведомстве добавили, что медработники госпитализировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр.