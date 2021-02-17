Министр на Украине предложил людям с $7,85 млн купить «маленькую тюрьму»
На Украине стартовал первый аукцион по продаже свободных тюрем, большая часть прибыли пойдет на строительство новых. Пока на торги выставлена только одна тюрьма под Киевом. Об этом написал в Facebook глава Министерства юстиции страны Денис Малюська.
«Если у кого-то есть лишние 220 млн (если цена указана в гривнах, это примерно $7,85 млн. — РБК) и он хочет купить маленькую тюрьму в нескольких километрах от Киева — добро пожаловать», — отметил Малюська.
Глава Минюста указал, что 70% доходов от продаж потратят на строительство новой тюремной инфраструктуры, соответствующей европейским стандартам, а 30% отправят в государственный бюджет.
О планах Минюста распродать пустующие украинские тюрьмы стало известно в начале августа 2020 года. Первым планировалось выставить на торги Ирпенский исправительный центр № 132 в 14 км от Киева. Он стоит законсервированный с лета 2019-го, местных осужденных перевели в другое место.