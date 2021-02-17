Министр на Украине предложил людям с $7,85 млн купить «маленькую тюрьму»

В сентябре 2020 года замглавы Минюста Елена Высоцкая уточняла, что официальных торгов по продаже тюрем еще нет, поскольку ведомство готовит необходимые документы. Высоцкая пояснила, что продавать будут только помещения, в которых уже минимум год не жили осужденные, и эти учреждения не функционировали как тюрьмы.

«Они в свое время были закрыты, законсервированы, и теперь их просто охраняют, обслуживают за счет государственных средств, но не как действующие тюрьмы», — сказала она.

Тюрьмы планировалось выставлять на электронных аукционах через площадку «ProZZorro.Продажи». Стартовая стоимость — балансовая стоимость объектов.

Высоцкая признала, что пустующие тюрьмы находятся в плохом состоянии, но отметила, что их главная стоимость не в зданиях, а в земле, на которой они стоят. «Мы понимаем, что покупатель вряд ли захочет заниматься этими помещениями именно как тюремной инфраструктурой. Скорее всего, произойдет смена их целевого назначения, и будут построены новые помещения», — предположила заместитель.

В мае 2019 года «Украинские новости» со ссылкой на Минюст передавали, что в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержались около 55 тыс. человек, при том что в этих учреждениях оставалось еще более 57 тыс. «свободных» мест. В сентябре прошлого года Малюська заявил, что количество мест лишения свободы на Украине можно сократить, оставив на всю страну только две тюрьмы.

Позже глава Минюста представил свою программу развития тюремной инфраструктуры. В частности, помимо продажи пустующих тюрем власти намерены выводить действующие следственные изоляторы из центра городов в промзону или за пределы городской черты.