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Министр на Украине предложил людям с $7,85 млн купить «маленькую тюрьму»

Вид на «Ирпенский исправительный центр (№ 132)»
Вид на «Ирпенский исправительный центр (№ 132)» (Фото: privatization.gov.ua)

На Украине стартовал первый аукцион по продаже свободных тюрем, большая часть прибыли пойдет на строительство новых. Пока на торги выставлена только одна тюрьма под Киевом. Об этом написал в Facebook глава Министерства юстиции страны Денис Малюська.

«Если у кого-то есть лишние 220 млн (если цена указана в гривнах, это примерно $7,85 млн. — РБК) и он хочет купить маленькую тюрьму в нескольких километрах от Киева — добро пожаловать», — отметил Малюська.

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Фото:Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Глава Минюста указал, что 70% доходов от продаж потратят на строительство новой тюремной инфраструктуры, соответствующей европейским стандартам, а 30% отправят в государственный бюджет.

О планах Минюста распродать пустующие украинские тюрьмы стало известно в начале августа 2020 года. Первым планировалось выставить на торги Ирпенский исправительный центр № 132 в 14 км от Киева. Он стоит законсервированный с лета 2019-го, местных осужденных перевели в другое место.

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Фото:US Department of Defense /APTN / AP

В сентябре 2020 года замглавы Минюста Елена Высоцкая уточняла, что официальных торгов по продаже тюрем еще нет, поскольку ведомство готовит необходимые документы. Высоцкая пояснила, что продавать будут только помещения, в которых уже минимум год не жили осужденные, и эти учреждения не функционировали как тюрьмы.

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«Они в свое время были закрыты, законсервированы, и теперь их просто охраняют, обслуживают за счет государственных средств, но не как действующие тюрьмы», — сказала она.

Тюрьмы планировалось выставлять на электронных аукционах через площадку «ProZZorro.Продажи». Стартовая стоимость — балансовая стоимость объектов.

Высоцкая признала, что пустующие тюрьмы находятся в плохом состоянии, но отметила, что их главная стоимость не в зданиях, а в земле, на которой они стоят. «Мы понимаем, что покупатель вряд ли захочет заниматься этими помещениями именно как тюремной инфраструктурой. Скорее всего, произойдет смена их целевого назначения, и будут построены новые помещения», — предположила заместитель.

В мае 2019 года «Украинские новости» со ссылкой на Минюст передавали, что в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержались около 55 тыс. человек, при том что в этих учреждениях оставалось еще более 57 тыс. «свободных» мест. В сентябре прошлого года Малюська заявил, что количество мест лишения свободы на Украине можно сократить, оставив на всю страну только две тюрьмы.

Позже глава Минюста представил свою программу развития тюремной инфраструктуры. В частности, помимо продажи пустующих тюрем власти намерены выводить действующие следственные изоляторы из центра городов в промзону или за пределы городской черты.

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