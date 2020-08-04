Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем

В сентябре прошлого года Малюська заявил, что количество мест лишения свободы на Украине можно сократить, оставив на всю страну только две тюрьмы. При этом, по его словам, это должны быть «современные сооружения, как в странах Северной Европы — Норвегии, Дании».

Глава Минюста отметил, что сейчас на Украине есть практически пустые колонии, которые можно было закрыть, а не закрыли их потому, что это никому не было нужно. В мае 2019 года «Украинские новости» со ссылкой на Минюст передавали, что в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержались около 55 тыс. человек, при том что в этих учреждениях оставалось еще более 57 тыс. «свободных» мест.

В начале 2020 года Малюська обратил внимание на то, что места лишения свободы часто располагаются в центре городов, в чем нет необходимости. Поэтому он предложил продать их, полученные средства использовать для строительства каких-либо других объектов.

«Мы можем устроить распродажу тюрем, если мы, конечно, договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хотя бы можно было использовать для улучшения инфраструктуры», — сказал он в эфире программы «Завтрак с 1+1».