Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем
Министр юстиции Украины Денис Малюська официально откроет распродажу тюрем в стране 6 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем», — говорится в сообщении Минюста.
Мероприятие состоится на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу, — государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)». Там Малюська сообщит о дальнейших планах продаж и об использовании полученных от этого средств.
Ирпенский исправительный центр расположен в 14 км от Киева. В середине июня 2019 года Министерство юстиции приняло решение о консервации учреждения. После этого осужденных перевели в другой исправительный центр.