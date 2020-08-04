Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 13:46
Израиль заявил о непричастности к взрыву в Бейруте Общество, 20:56 При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница российского посольства Общество, 20:50 Как объявить себя банкротом по новому закону. Что важно знать Инвестиции, 20:47 В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы Общество, 20:20 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 20:19 Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем Общество, 20:15 Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте Общество, 20:11 Петербургских школьников оштрафовали за шпаргалки и телефон на ЕГЭ Общество, 20:03 Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж Общество, 19:56  Тихановская ответила Лукашенко на слова о трех несчастных девочках Политика, 19:55 В посольстве в Бейруте сообщили о повреждении фасада здания из-за взрыва Общество, 19:55 Гендиректор «Зенита» выступил против увольнения президента РПЛ Спорт, 19:53 В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших из-за взрыва в Бейруте Общество, 19:38 Взрыв в порту в Бейруте. Видео Общество, 19:37
Общество ,  
0 

Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press
Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Министр юстиции Украины Денис Малюська официально откроет распродажу тюрем в стране 6 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем», — говорится в сообщении Минюста.

Мероприятие состоится на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу, — государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)». Там Малюська сообщит о дальнейших планах продаж и об использовании полученных от этого средств.

Глава Минюста Украины предложил оставить на всю страну две тюрьмы
Общество
Фото: РИА Новости

Ирпенский исправительный центр расположен в 14 км от Киева. В середине июня 2019 года Министерство юстиции приняло решение о консервации учреждения. После этого осужденных перевели в другой исправительный центр.

В сентябре прошлого года Малюська заявил, что количество мест лишения свободы на Украине можно сократить, оставив на всю страну только две тюрьмы. При этом, по его словам, это должны быть «современные сооружения, как в странах Северной Европы — Норвегии, Дании».

Глава Минюста отметил, что сейчас на Украине есть практически пустые колонии, которые можно было закрыть, а не закрыли их потому, что это никому не было нужно. В мае 2019 года «Украинские новости» со ссылкой на Минюст передавали, что в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержались около 55 тыс. человек, при том что в этих учреждениях оставалось еще более 57 тыс. «свободных» мест.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

В начале 2020 года Малюська обратил внимание на то, что места лишения свободы часто располагаются в центре городов, в чем нет необходимости. Поэтому он предложил продать их, полученные средства использовать для строительства каких-либо других объектов.

«Мы можем устроить распродажу тюрем, если мы, конечно, договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хотя бы можно было использовать для улучшения инфраструктуры», — сказал он в эфире программы «Завтрак с 1+1».

Теги: Минюст Украины, тюрьмы
Материалы по теме
Глава Минюста Украины предложил оставить на всю страну две тюрьмы
Общество
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
Общество
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter