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Умер оператор «Войны и мира» Бондарчука Аветис Зенян

Аветис Зенян
Аветис Зенян (Фото: aniv.fund)

Умер один из операторов киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир» Аветис Зенян. Об этом сообщили в гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России, передает «РИА Новости».

Причиной смерти стало тяжелое онкологические заболевание, сообщил источник «Комсомольской правды».

«Война и мир» — советский художественный фильм 1965–1967 годов, экранизация одноименного романа Льва Толстого. В 1969 году картина была удостоена премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Над созданием фильма работали несколько операторов — это Анатолий Петрицкий, Иоланда Чен, Александр Шеленков и другие.

Зенян родился в Бейруте в 1935 году. В 1946 его семья вернулась в Армению. После окончания школы Зенян переехал в Москву, где поступил во ВГИК. После защиты диплома Зеняна пригласили работать на «Арменфильм», однако впоследствии он все же вернулся в Москву, где начал работать на «Мосфильме».

Тогда Бондарчук как раз начинал снимать «Войну и мир» и пригласил оператора присоединиться к проекту. Как рассказывал Зенян, ему приходилось работать с отечественной пленкой, поскольку «Кодак» тогда «стоила миллионы». «Я был единственным из операторов, кто проработал на съемках от начала до конца, на всех четырех сериях. Делал копии для отправки в Японию, Францию, Америку. <...> Много лет спустя, незадолго перед смертью Сергея Бондарчука мы с ним случайно увиделись на «Мосфильме». Он меня обнял: «Извини, что столько мучил». Но без его требовательности фильм бы не состоялся», — говорил он в интервью журналу «Анив».

После «Войны и мира» Зенян работал оператором на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда» режиссера Александра Митты, а также снимал с вертолета Чернобыль после аварии на атомной электростанции.

Помимо операторской работы Зенян также занимался реставрацией кино. Среди фильмов, которые он восстанавливал, — «Веселые ребята», «Чапаев», «Александр Невский» и «Иван Грозный».

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