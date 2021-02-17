В Турции задержали пятерых россиян при попытке незаконно перейти границу

Фото: msb.gov.tr

На юге Турции задержали пятерых российских граждан, которые пытались незаконно попасть в страну со стороны соседней Сирии. Об этом заявило турецкое Минобороны.

«Наши пограничные силы, работающие в районе Нарлыджа провинции Хатай, поймали шесть человек, пять из которых были русскими, а один — гражданином Ливии, при попытке незаконно проникнуть в нашу страну из Сирии», — уточняется в сообщении.

По данным Минобороны, одна из задержанных россиян — участница террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Посольство эту тему не комментирует», — сообщили РБК в диппредставительстве России в Турции.