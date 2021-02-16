В Крыму и Татарстане задержали спонсоров «Исламского государства»

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму и Татарстане спонсоров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые собирали для террористов деньги под видом благотворительной помощи. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ указали, что группа лиц с 2015 по 2019 годы собирала деньги через сообщества в соцсетях, а затем переводила средства за рубеж.

У задержанных изъяли средства связи, компьютеры и носители информации. Следователи возбудили уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 и ч. 4 ст. 205.1 УК).

В начале февраля ФСБ сообщила о пресечении деятельности террористической ячейки в Дагестане. Группа состояла из двух человек. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Все это оружие задержанные хранили в тайнике, рассказали в спецслужбе. По версии ведомства, задержанные намеревались совершить нападения на силовиков и мирных граждан.