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На МКАД произошла авария с двумя грузовиками

В Москве два грузовика столкнулись на 26-м км внешней стороны МКАД. Из-за этого движение было ограничено до одного ряда, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, авария произошла в районе Липецкой улицы. «Движение ограничено до одного правого ряда. Длина затора 1,2 км», — говорится в сообщении дептранса.

Позже в ведомстве передали, что движение восстановлено по всем полосам.

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