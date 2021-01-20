На МКАД произошла авария с двумя грузовиками

В Москве два грузовика столкнулись на 26-м км внешней стороны МКАД. Из-за этого движение было ограничено до одного ряда, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, авария произошла в районе Липецкой улицы. «Движение ограничено до одного правого ряда. Длина затора 1,2 км», — говорится в сообщении дептранса.

Позже в ведомстве передали, что движение восстановлено по всем полосам.

Ранее грузовик и школьный автобус столкнулись в Калужской области на 220-м километре трассы М-3 «Украина». Водитель автобуса врезался в стоящий грузовик, из-за чего пострадали ехавшие в салоне автобуса две женщины и ребенок. «РИА Новости» сообщали, что ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.