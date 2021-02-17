В Новосибирске начали проверку после видео с ударившим внука мужчиной

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о том, что в Новосибирске мужчина ударил несовершеннолетнего в подъезде, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в одном из подъездов дома №8 по улице Романтиков в Ленинском районе. Следователи опрашивают родителей несовершеннолетнего и соседей семьи.

Свою проверку начали и в прокуратуре. «Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка», — отмечается в сообщении.