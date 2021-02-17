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В Новосибирске начали проверку после видео с ударившим внука мужчиной

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о том, что в Новосибирске мужчина ударил несовершеннолетнего в подъезде, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков», — уточняется в сообщении.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Инцидент произошел в одном из подъездов дома №8 по улице Романтиков в Ленинском районе. Следователи опрашивают родителей несовершеннолетнего и соседей семьи.

Свою проверку начали и в прокуратуре. «Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка», — отмечается в сообщении.

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В ноябре 2020 года в подмосковном Подольске сожитель опекунши девятилетнего мальчика избил его и порезал ножом. Мальчик попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). СК занялся проверкой действий органов опеки.

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