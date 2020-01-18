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Общество ,  
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В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в избиении своих детей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Он пробудет под стражей до 16 марта. Супругу мужчины — мачеху детей, также обвиняемую в побоях, задержали: ее нахождение под стражей суд продлил на 72 часа. Процесс проходил в закрытом режиме.

Мужчина 1996 года рождения и женщина 1984 года рождения проходят по ряду уголовных дел, связанных с истязанием детей. По данным следствия, пара систематически избивала девочку 2014 года рождения, в том числе используя для этого бейсбольную биту. Ребенок при этом не получал медицинской помощи, что привело к инфицированию раны у девочки. Следователи установили, что мужчина также избивал своего сына 2015 года рождения, в частности он бил ребенка по голове ремнем.

Сейчас дети находятся в специализированном детском учреждении.

В ноябре 2019 года в Севастополе мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима за то, что он насиловал и избивал своих трех несовершеннолетних детей и жену. Старшая дочь решила уйти из дома, однако отец пригрозил ей расправой, после чего та обратилась в полицию. На учете в органах опеки и попечительства семья при этом не состояла.

Теги: избиение ребенка, арест, Петербург
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