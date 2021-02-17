Актера из фильма «Белое солнце пустыни» госпитализировали с пневмонией

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщается на сайте грузинского «Первого канала».

Артист был помещен в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Директор клиники Леван Ратиани рассказал телеканалу, что состояние Кавсадзе оценивается как стабильно тяжелое.

Как сообщает «Первый канал», в конце 2020 года 85-летний актер уже проходил лечение в этой клинике. Тогда у него был диагностирован COVID-19.

Кахи Кавсадзе — грузинский и советский актер театра и кино. Роль в фильме «Белое солнце пустыни» — одна из самых известных его работ. Также он играл в фильмах «Покаяние», «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо» и Мелодии Верийского квартала».