Президент Египта потребовал сократить темпы рождаемости

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал высокие темпы рождаемости одной из главных проблем страны. Об этом он заявил в ходе торжественного открытия ряда медицинских объектов в провинции Исмаилия, передает издание Egypt Today.

«Зачем вам ребенок, которого вы не можете прокормить и не знаете, как его устроить на работу? В результате 50% живут в трущобах», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что перенаселение — это вопрос национальной безопасности. По его словам, если ситуация не изменится и ежегодный прирост населения не уменьшится с 2,4 млн до 400 тыс. человек, граждане не смогу ощутить на себе влияние общенациональных проектов, направленных на улучшение качества жизни.

В России нет проблемы повышенной рождаемости. Напротив, по данным Росстата, за минувший год численность постоянного населения России сократилась более чем на 500 тыс. человек, что является рекордным показателем с 2005 года.