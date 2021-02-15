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Общество ,  
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В Москве выжила упавшая с шестнадцатого этажа девушка

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Девушка выпала из окна 16-го этажа дома на востоке столицы и осталась жива, приземлившись на заснеженный козырек подъезда, но получила тяжелые травмы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, женщина выпала из окна 16-го этажа на козырек подъезда жилого дома. На данный момент врачи борются за ее жизнь», — сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел на улице Новокосинская, 20. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией об инциденте.

В ноябре в Томске шестилетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного дома. По данным полиции, ребенок, предположительно, выпал из окна четвертого этажа, его госпитализировали. На мать девочки полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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