В Москве выжила упавшая с шестнадцатого этажа девушка

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Девушка выпала из окна 16-го этажа дома на востоке столицы и осталась жива, приземлившись на заснеженный козырек подъезда, но получила тяжелые травмы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, женщина выпала из окна 16-го этажа на козырек подъезда жилого дома. На данный момент врачи борются за ее жизнь», — сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел на улице Новокосинская, 20. Обстоятельства происшествия уточняются.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией об инциденте.