МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии

МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии

Ситуационно-кризисный центр МИД России опубликовал предупреждение для граждан об опасности поездок на Сицилию. На острове активизировался вулкан Этна.

«На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна; объявлен желтый уровень опасности; возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов», — сообщили в ведомстве.

Фотографии извергающегося вулкана распространяются в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/B0foUsfoIGB/

Как пишет La Repubblica, проявлять активность Этна начала еще 14 июля. 19 июля началось извержение вулкана. Как сообщает агентство Ansa, 27 июля начался новый этап извержения: поток лавы исходит из юго-восточного кратера. Из разлома в стенке кратера выбрасывается дым и пепел. Национальный институт геофизики и вулканологии объявил красный уровень тревоги.