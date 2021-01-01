На острове Стромболи в Италии активизировался вулкан

Видео: INGVvulcani / YouTube

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В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи на одноименном острове в Тирренском море произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии — Обсерватория Этны Катании.

По данным обсерватории, серия сейсмособытий началась в 9:17 (11:17 мск) и длилась четыре минуты. Как пишет газета Il Mattino, близлежащие дома покрылись пирокластическими материалами.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов. Они расположены к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера.