Общество , 06 фев, 10:20
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В московском метро задержали угрожавшего самоубийством мужчину
«Мужчина задержан, ему оказывается психологическая помощь», — говорится в сообщении.
Мужчина угрожал покончить с собой, стоя рядом с кассами около турникетов.
Ранее, 31 января, в центре Москвы на улице Большая Бронная дрогой мужчина также попытался покончить с собой. После инцидента он был направлен в реанимацию в НИИ им. Склифосовского. По данным СМИ, мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.