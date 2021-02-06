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В московском метро задержали угрожавшего самоубийством мужчину

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
На станции метро «Алма-Атинская» в Москве мужчина угрожал покончить с собой. В связи с этим временно закрывали второй вестибюль станции, сообщил столичный дептранс в Telegram.

«Мужчина задержан, ему оказывается психологическая помощь», — говорится в сообщении.

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Мужчина угрожал покончить с собой, стоя рядом с кассами около турникетов.

Ранее, 31 января, в центре Москвы на улице Большая Бронная дрогой мужчина также попытался покончить с собой. После инцидента он был направлен в реанимацию в НИИ им. Склифосовского. По данным СМИ, мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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