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В Москве произошел сбой в движении пригородных электричек и поездов МЦД-2

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Несколько пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД), а также поездов Второго диаметра в Москве (МЦД-2) задержались в пути из-за вынужденной остановки электрички на станции Столбовая Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЖД.

«Из-за вынужденной остановки ранним утром электрички на станции Столбовая в пути задерживается несколько пригородных поездов Курского направления и МЦД-2. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее ввести движение в график», — сообщили в компании.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщал, что на Курском направлении задерживаются поезда дальнего следования. Позднее в ЦППК сообщили РБК, что проблема решена.

«Незапланированная остановка поезда на участке Чехов — Столбовая была рано утром, в данный момент все стабилизировалось, поезда входят в график», — сообщил оператор пригородных поездов.

В понедельник, 15 февраля, на Горьковском направлении МЖД были перебои в движении из-за того что мужчина переходил дорогу перед близко идущим поездом и получил травму. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, после чего движение поездов возобновилось. Однако часть электричек задержались в пути.

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