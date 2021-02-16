Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

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Пробки в столице вечером 16 апреля достигли 10 баллов. Об этом сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«В Москве продолжается снег, местами гололедица. Количество мелких аварий увеличилось», — указано в сообщении. Движение в городе осложнилось до 10 баллов.

«Просим отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время — после 21 часа. Городской транспорт работает штатно», — сообщил дептранс.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» дороги Москвы загружены на 9 баллов.

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