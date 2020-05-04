Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Валерий Рашкин счел, что телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели», заявив о предложении поставить памятник Петру Краснову, хочет его реабилитировать и героизировать

Валерий Рашкин (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

Рашкин сообщил, что, согласно контексту, в программе речь шла о Петре Краснове, который был начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. В запросе он также отметил, что в СССР Краснова приговорили к смертной казни за «за многолетнее служение нацистам».

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева», — говорится в документе. В запросе отмечается, что депутат попросил начать проверку о нарушении закона о противодействии экстремизму.

Депутат заявил, что предложение поставить памятник является признанием заслуг Краснова, его реабилитацией и даже героизацией. В 2016 году в администрации Ростовской области депутатам от КПРФ сообщили, что прокуратура предпринимает меры, чтобы не допустить реабилитацию и героизацию нацизма, связанную с возведением памятника атаману.