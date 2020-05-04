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Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Валерий Рашкин счел, что телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели», заявив о предложении поставить памятник Петру Краснову, хочет его реабилитировать и героизировать
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

Рашкин сообщил, что, согласно контексту, в программе речь шла о Петре Краснове, который был начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. В запросе он также отметил, что в СССР Краснова приговорили к смертной казни за «за многолетнее служение нацистам».

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева», — говорится в документе. В запросе отмечается, что депутат попросил начать проверку о нарушении закона о противодействии экстремизму.

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Депутат заявил, что предложение поставить памятник является признанием заслуг Краснова, его реабилитацией и даже героизацией. В 2016 году в администрации Ростовской области депутатам от КПРФ сообщили, что прокуратура предпринимает меры, чтобы не допустить реабилитацию и героизацию нацизма, связанную с возведением памятника атаману.

В 2009 году прокуратура Шолоховского района области требовала снести подобный памятник в станице Еланской, однако суд отказал, объяснив решение тем, что монумент «передает обобщенный образ донского атамана», а не конкретно Краснова.

Однако статья о реабилитации нацизма (354.1 УК) предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Рашкин отметил, что в этом случае нужно провести экспертизу, так как оправдание деятельности Краснова «автоматически выставляет борьбу советского народа и правительства с ним и ему подобными неправильной, что в корне ложно». Он добавил, что в России есть запрет на оправдание терроризма, а Краснова казнили в том числе за террористическую деятельность против СССР.

Депутат заявил, что возведение памятника атаману исключительно как участнику Первой мировой войны было бы настолько же абсурдно, как памятник Адольфу Гитлеру как художнику.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу ВГТРК и пресс-службу Генпрокуратуры России. Дмитрий Киселев на звонки РБК не ответил.

Петр Краснов родился в 1869 году в Санкт-Петербурге. В годы Первой мировой войны он был генерал-майором Русской императорской армии, а впоследствии деятелем Белого движения, создателем и атаманом Великого войска Донского. После Гражданской войны он эмигрировал в Германию, а также некоторое время жил во Франции.

В 1945 году казаки, выступавшие на стороне нацистов, сдались в плен англичанам. Среди сдавшихся в плен был и Краснов. Англичане передали казаков СССР, а в 1947 году Краснова казнили по решению Военной коллегии Верховного суда Советского Союза. По мнению коллегии, он вел борьбу против СССР с помощью белогвардейских отрядов, а также проводил шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против страны.

Авторы: Александра Хрисанфова, Елизавета Антонова
Теги: Валерий Рашкин, Генпрокуратура, Дмитрий Киселев
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