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Медведев предложил ограничивать доступ к сайтам с поддельными документами

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил обязать хостинговые компании при необходимости ограничивать доступ к сайтам, где продают поддельные документы. Его слова приводятся на сайте Совбеза.

На совещании по миграционной политике Медведев отметил, что в России действуют преступные группировки, организующие нелегальную миграцию. По его словам, их деятельность в период пандемии усилилась в интернете. Там они предлагают «целый ряд незаконных услуг», в том числе продают подложные документы.

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«Нужно подумать над тем, чтобы обязать хостинговые компании осуществлять контроль за такой информацией и при необходимости — ограничивать доступ к ней», — сказал зампредседателя Совбеза.

В качестве тех ведомств, кто мог бы проработать такие предложения, Медведев назвал Минкомсвязь, Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру.

В декабре глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что наиболее частым видом подделки паспортов в России стало переклеивание фотографии в паспортах. Он отметил, что для выявления такой подделки необходимо хотя бы примитивное оборудование, например ультрафиолетовая лампа.

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