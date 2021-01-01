Глава Гознака назвал самый популярный способ подделки паспортов

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Чаще всего при подделке паспорта в России переклеивают фотографию, что бывает сложно распознать без специальных навыков и оборудования. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук, передает «РИА Новости».

«Наиболее часто встречающаяся подделка паспорта — это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности», — сказал Трачук.

По его словам, для выявления такой подделки нужно использовать ультрафиолетовую лампу, а она есть не у всех, кто сталкивается с необходимостью проверки документов.

При этом Трачук отметил, что не видит необходимости в модернизации бумажного паспорта в течение ближайших нескольких лет при условии, что будут приняты решения по электронному паспорту.