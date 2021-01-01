На вещевом рынке в Волгограде произошел пожар

На вещевом рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся торговый павильон. В результате огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Об это сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«В 03.30 ч. пожарно-спасательные подразделения 1-ого отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области ликвидировали открытое горение торгового павильона на площади около 1000 кв.м. в Краснооктябрьском районе города Волгограда на улице Германа Титова», — говорится в сообщении.

К ликвидации огня были привлечены 54 человека и 18 единиц техники. В пресс-службе подчеркнули, что информация о погибших и пострадавших в ведомство не поступала.

Ранее, 26 декабря, при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погибла женщина. По данным местных СМИ, в квартире произошел взрыв газа, после чего и начался пожар. Власти организовали для жильцов пострадавшего дома пункт временного размещения в одной из городских школ.