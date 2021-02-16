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Общество ,  
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Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности иноагентов

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума на пленарном заседании приняла закон, ужесточающий наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физлиц, признанных иностранными агентами. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, распространение в СМИ информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом будет грозить штрафом для граждан в размере 2–2,5 тыс. руб. с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц — 4–5 тыс. руб. с конфискацией, для юрлиц — 40–50 тыс. руб. с конфискацией.

Также штрафы будут грозить НКО-иноагентам, если они выпустят материалы без метки о том, что они произведены иноагентом. Для должностных лиц штраф составит 100–300 тыс. руб, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помимо этого, законопроект предусматривает увеличение штрафов для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 млн. руб.

Закон должен вступить в силу 1 марта 2021 года.

Законопроект был внесен в Госдуму 23 ноября. Его авторами выступили депутаты-единороссы Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев, а также Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Алексей Чепа («Справедливая Россия»). В списке авторов также значатся члены Совета Федерации Андрей Климов и Олег Мельниченко.

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