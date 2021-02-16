В Новой Москве из-за пожара разгерметизировались резервуары с топливом

Фото: МЧС России

В Новой Москве загорелась бытовка и разгерметизировались резервуары на расположенной рядом газовой АЗС. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Мосрентген по адресу ул. Адмирала Корнилова, дом 62. Сведений о пострадавших не поступало.

«Происходит возгорание бытовки <...> От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС», — говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 50 кв. м.

В главке добавили, что есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания, в связи с этим людей отвели на безопасное расстояние.