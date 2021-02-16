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В Новой Москве из-за пожара разгерметизировались резервуары с топливом

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Новой Москве загорелась бытовка и разгерметизировались резервуары на расположенной рядом газовой АЗС. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Мосрентген по адресу ул. Адмирала Корнилова, дом 62. Сведений о пострадавших не поступало.

«Происходит возгорание бытовки <...> От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС», — говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 50 кв. м.

В главке добавили, что есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания, в связи с этим людей отвели на безопасное расстояние.

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ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах также передает, что на улице Адмирала Корнилова, 60 сначала загорелась бытовка, а затем огонь перекинулся на резервуар с топливом. В результате произошел взрыв двух резервуаров с последующим горением. «Произошел взрыв второго резервуара с топливом. Обломки разлетелись на проезжую часть», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее из-за взрыва газопровода погиб мужчина в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Неустановленные лица вели буровые работы в поселке Петро-Славянка без соответствующего разрешения компетентных служб. Рабочие повредили газопровод, газ вытек из трубы, смешался с воздухом и взорвался. Из-за этого загорелся ближайший дом. В результате пожара умер 37-летний мужчина.

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