В Петербурге открыли дело после гибели мужчины от взрыва газопровода

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после гибели мужчины в пожаре в Колпинском районе города, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Накануне, 11 февраля, неустановленные лица вели буровые работы в поселке Петро-Славянка, не учитывая расположение подземных коммуникаций и без соответствующего разрешения компетентных служб.

Рабочие повредили газопровод, газ вытек из трубы, смешался с воздухом и взорвался. Из-за этого загорелся ближайший дом. В результате пожара умер 37-летний мужчина.

Специалисты следственного отдела управления совместно с криминалистами, экспертом по судебной медицине и работниками МЧС провели осмотр места происшествия, сейчас назначаются судебные экспертизы. Расследование продолжится.