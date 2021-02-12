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В Петербурге открыли дело после гибели мужчины от взрыва газопровода

Фото: vecher_ps / VK
Фото: vecher_ps / VK

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после гибели мужчины в пожаре в Колпинском районе города, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Накануне, 11 февраля, неустановленные лица вели буровые работы в поселке Петро-Славянка, не учитывая расположение подземных коммуникаций и без соответствующего разрешения компетентных служб.

Рабочие повредили газопровод, газ вытек из трубы, смешался с воздухом и взорвался. Из-за этого загорелся ближайший дом. В результате пожара умер 37-летний мужчина.

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Специалисты следственного отдела управления совместно с криминалистами, экспертом по судебной медицине и работниками МЧС провели осмотр места происшествия, сейчас назначаются судебные экспертизы. Расследование продолжится.

Взрыв 11 февраля произошел в поселке Петро-Славянка по адресу: Речной переулок, 16. По информации городского МЧС, загорелись двухэтажный рубленый частный дом площадью и стоящая рядом дощатая бытовка. Площадь возгорания составила 126 кв. м. «ПетербургГаз» сообщал, что без газа остались жители 73 домов.

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