Путин поздравил КамАЗ с 45-летием со дня выпуска первого автомобиля

Первые автомобили КамАЗ на главном сборочном конвейере Камского автомобильного завода, 1976г. (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, ветеранов и руководителя группы КамАЗ Сергея Кокогина с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля марки. Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля. Первый автомобиль Камский автомобильный завод выпустил с конвейера 16 февраля 1976 года.

«Строительство КамАЗа по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства», — заявил Путин.

Глава страны отметил, что автомобили «КамАЗ» — лидеры большегрузного автомобилестроения. Продукция завода используется в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе, на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, входит в автопарк Вооруженных сил России. Он также отметил, что на предприятии внедряются передовые технологии, в том числе производство автомобилей-беспилотников.

Путин также вспомнил о гоночной команде предприятия — «КАМАЗ-мастер», которая участвует в грузовых ралли. По его словам, достижения команды — повод для гордости россиян.