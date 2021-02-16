Мишустин выделил МЧС 6 млрд руб. на закупку спецтехники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получит в этом году 6 млрд руб., сообщается на сайте правительства. Деньги предназначены для закупки пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники.

В сообщении говорится, что деньги поступят из резервного фонда кабмина.

В феврале 2019 года первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян говорил, что дефицит техники и спецоборудования в спасательных подразделениях МЧС достигает 90%. По его словам, спасателям не хватало инженерного вооружения, радиационной, химической и биологической защиты, а также автомобильной и медицинской техники.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин также обратил внимание на то, что в подразделениях МЧС все еще слишком много устаревшей техники.