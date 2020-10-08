Путин заявил о необходимости прямых закупок техники для МЧС

Фото: МЧС России

МЧС необходимо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, на котором присутствовал глава ведомства Евгений Зиничев, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщил президент, активное техническое переоснащение МЧС началось с 2000-х годов. В этом году с помощью дополнительных финансовых ресурсов министерство смогло суммарно закупить около 1,5 тыс. единиц техники. «Это почти в четыре раза больше, чем было предусмотрено изначально», — отметил президент.

При этом Путин наметил две проблемы с техническим оснащением ведомства. По его словам, темпы переоснащения «явно отстают» от вывода из эксплуатации старой техники и в МЧС все еще значительное количество единиц техники старше нормативного возраста.

Кроме того, по словам президента, «сам процесс обновления пока не носит устойчивого, долгосрочного, системного характера». Путин отметил, что подразделения МЧС не могут планировать свое техническое оснащение «вдолгую», а закупки происходят не системно, из-за чего нередко увеличивается конечная цена продукции.