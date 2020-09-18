Общество , 18 сен, 16:39
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Автобус с российскими туристами попал в аварию на юге Турции
Автобус с российскими туристами попал в ДТП районе Аланьи на юге Турции, пострадали 11 человек, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье, передает «РИА Новости».
«Подтверждаем факт аварии, в котором был задействован один автобус. Детали происшествия выясняем», — сказал собеседник агентства.
Один из пассажиров автобуса Сергей Панин, сотрудник уральского портала Е1 заявил, что в результате аварии пострадали восемь человек, большая часть из которых — жители Москвы и Подмосковья. По словам пассажира, авария произошла во время спуска по горной дороге.
РБК направил запрос в генконсульство России в Анталье.
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