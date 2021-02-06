ФСБ пресекла деятельность террористов в Дагестане

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки из двух человек в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Видео: ФСБ РФ

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В ведомстве пояснили, что задержанные планировали совершить ряд преступлений террористического характера, в частности провести серию покушений на мирных граждан и сотрудников силовых структур. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 3 февраля, в Дагестане шестерых несовершеннолетних подростков заподозрили в создании террористической ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство». По версии следствия, дети поддержали идеи ИГ, создали группировку в Махачкале и назначили одного из подростков ее руководителем. Сейчас против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества и руководство им) и ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).