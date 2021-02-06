Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Хачанов за три часа проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мельбурне Спорт, 12:53 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 12:48 ФСБ пресекла деятельность террористов в Дагестане Общество, 12:37 Итальянские СМИ описали дебют Кокорина в «Фиорентине» словом «деревянный» Спорт, 12:23 Правительство продлило упрощенное лицензирование для бизнеса в соцсфере Общество, 12:09 Портфель гуру: во что инвестирует Билл Гейтс после ухода из Microsoft Инвестиции, 11:59 Глава РФПИ заявил о возможности привить всех желающих в России до лета Общество, 11:58 Карточку с автографом Майкла Джордана продали за рекордную цену Спорт, 11:55 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 11:37 В Москве за сутки COVID-19 обнаружили у 2,2 тыс. человек Общество, 11:29 За сутки в России умерли 497 зараженных коронавирусом Общество, 11:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 февраля Общество, 11:08 Российского голкипера признали первой звездой матча НХЛ Спорт, 11:07 В какие рестораны пойти на этих выходных в Москве Стиль, 11:05
Общество ,  
0 

ФСБ пресекла деятельность террористов в Дагестане

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки из двух человек в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Видео: ФСБ РФ
Видео: ФСБ РФ
Video

В ведомстве пояснили, что задержанные планировали совершить ряд преступлений террористического характера, в частности провести серию покушений на мирных граждан и сотрудников силовых структур. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 3 февраля, в Дагестане шестерых несовершеннолетних подростков заподозрили в создании террористической ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство». По версии следствия, дети поддержали идеи ИГ, создали группировку в Махачкале и назначили одного из подростков ее руководителем. Сейчас против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества и руководство им) и ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).

ФСБ Дагестан террористическая деятельность новости
Материалы по теме
ФСБ задержала в регионах России более 40 подпольных оружейников. Видео
Общество
ФСБ задержала пропагандировавших «всемирный халифат» в Калужской области
Общество
ФСБ изъяла у подпольных оружейников миномет и пушку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter