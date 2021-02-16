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Дело Навального ,  
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Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете на ветерана

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд в Москве на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Заседание суда должно начаться в 10:00 мск.

Это уже третье заседание суда по делу о клевете на ветерана. Первое состоялось 5 февраля. Оно продлилось около восьми часов. Артеменко выступал в суде по видеосвязи, Навального привезли в суд лично. Второе заседание прошло 12 февраля. Ветеран на суде присутствовать отказался.

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Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Уголовное дело было возбуждено после того, как политик в июне прокомментировал в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. В частности, оппозиционер назвал снявшихся в нем «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто принял участие в съемках, был и Артеменко.

Навальный находится под арестом. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. ФСИН обвиняла политика в том, что он систематически нарушал условия отбывания наказания по делу «Ив Роше». 2 февраля суд сменил Навальному условное наказание на реальный срок, он пробудет два года и восемь месяцев в колонии общего режима.

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