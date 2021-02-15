МЖД сообщила о задержке электричек на Горьковском направлении

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

На Горьковском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда из-за травмирования мужчины, переходившего дорогу перед близко идущим поездом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЖД.

«В пути были задержаны некоторые пригородные электрички.

МЖД делает все возможное, чтобы ввести поезда в график», — сказали в пресс-службе.

Мужчина, переходивший пути в неположенном месте на станции Железнодорожная, получил травмы в 6:04. Поезд продолжил движение после оказания пострадавшему медицинской помощи.

«В районе станции Железнодорожная Горьковского направления электропоездом травмирован мужчина, доставлен в ГКБ», — сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.