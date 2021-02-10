На северо-востоке Москвы внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

Фото: АГН «Москва»

Водитель сбил двух пешеходов на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

«По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, совершил наезд на двух пешеходов. Для оказания помощи они госпитализированы», — заявили в полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:00 на улице Советской армии, сообщается в аккаунте Госавтоинспекции Москвы в Twitter. Двоих прохожих водитель внедорожника сбил на тротуаре около дома № 7.

Как уточняет департамент транспорта Москвы в Telegram, пострадавшие — мужчины 33 и 44 лет. Они получили травмы различной степени тяжести: первый — закрытую травму живота, второй — перелом шейки бедра, закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.