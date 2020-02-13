По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Это первое нападение на базу в районе Киркука с конца декабря 2019 года, когда там погиб американский гражданский служащий

Неизвестные запустили реактивный снаряд по базе K1, которая расположена в районе города Киркук на севере Ирака. Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники среди иракских военных, эту базу используют американские военнослужащие, а также иракские полицейские.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Al Arabiya сообщает, что в ходе прочесывания местности в районе базы после обстрела удалось обнаружить установку с еще несколькими снарядами.

Именно на базе под Киркуком 27 декабря прошлого года погиб американский гражданский служащий, получивший гражданство США уроженец Ирака Наврес Хамид. Его смерть стала для президента Дональда Трампа поводом отдать приказ о ликвидации в международном аэропорту Багдада командира иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. С тех пор базу в Киркуке не обстреливали.

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января. Тогда иранцы атаковали лагерь Аль-Асад к северу от Багдада. Ответственность за случившееся взял на себя Тегеран, сообщивший, что это ответ на смерть Сулеймани.