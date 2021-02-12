Общество , 12 фев, 05:02
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В районе Петропавловска-Камчатского зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.
Очаг залегал на глубине 40 километров в Тихом океане. Подземные толчки зарегистрировали в 164 км от Петропавловска-Камчатского.
«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась», — сообщило региональное ГУ МЧС.
В конце января произошло землетрясение на востоке Камчатки магнитудой 4,8. Эпицентр залегал на глубине 165 км в 126 км от поселка Усть-Камчатск. Местные жители также не ощутили подземные толчки.