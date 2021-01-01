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Взрыв газа произошел в Оренбургской области из-за закурившей женщины

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в селе Пономаревка Оренбургской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Хлопок произошел в ночь на 22 декабря в доме на Ленинской улице. Пожара не последовало. Причина выясняется.

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Фото:МЧС России

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Пономаревского района, госпитализированы женщина 1962 года рождения и мужчина 1971 года рождения, получившие ожоги второй степени в результате взрыва. Газ взорвался в частном доме. Пострадавшая рассказала, что это случилось, когда она решила закурить, пояснили в ЕДДС.

В середине декабря при взрыве самогонного аппарата в пятиэтажке в Красноярске пострадали пожилые мужчина и женщина. 30 человек были эвакуированы из здания.

Оренбургская область взрыв газа
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