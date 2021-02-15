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Юристы объяснили идею Верховного суда о введении уголовного проступка

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Предложенный Верховным судом (ВС) законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы понятия «уголовный проступок» гуманизирует законодательство, однако не снимает основные проблемы «палочной системы», считают опрошенные РБК эксперты.

«У нас большое количество лиц, которые были осуждены за небольшой и средней тяжести [проступки], поэтому с точки зрения либерализации, гуманизации это хорошо», — сказал адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, назвав инициативу «уголовно-правовой революцией».

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Юрист отметил, что главная проблема, которую хочет решить Верховный суд внесением законопроекта, — снижение числа осужденных. Однако он напомнил, что существующее законодательство уже предусматривает такие механизмы. Например, судебный штраф, который позволяет «оставить человека без судимости», или использование судом понятия «малозначительность преступления». Преимущество нового закона в его категоричности.

«Если законопроект будет принят, то он будет работать так, как задуман. Там довольно императивные, жесткие требования: если человек впервые совершил определенные преступления, то он освобождается по уголовному проступку. Здесь не остается места для усмотрения», — сказал Соловьев.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев назвал инициативу ВС гуманизацией уголовного наказания и уголовной системы. «И прежде всего эти люди не будут иметь судимости, что в нашем государстве очень важно: человек с судимостью практически никуда не может пойти», — пояснил он РБК.

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Князев уточнил, что инициатива касается только преступлений небольшой и, может быть, средней тяжести, она не затронет такие серьезные правонарушения, как убийства или изнасилования.

«Это не только российская, а общемировая тенденция: человека, который первый раз оступился, нужно наказывать предупреждением, штрафом, но не помещать его в условия изоляции, где он может приобрести наклонности рецидивиста», — добавил специалист.

В то же время Соловьев указал, что введение института уголовного проступка — это борьба за правильную цель, но неправильными методами, задача состоит в уничтожении «палочной системы» как таковой. «Бесконечное привлечение людей к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести связано с тем, что раскрываемость и количество направлений уголовных дел в суд является основным показателем работы правоохранительных органов», — считает он.

Верховный суд внес соответствующий законопроект в Госдуму. Уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений. С учетом статистики по судимости за 2019 год понятие «уголовный проступок» может быть распространено на 68 044 лица, включая почти 50 тыс. человек, совершивших преступления в сфере экономики.

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