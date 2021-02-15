Юристы объяснили идею Верховного суда о введении уголовного проступка
Предложенный Верховным судом (ВС) законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы понятия «уголовный проступок» гуманизирует законодательство, однако не снимает основные проблемы «палочной системы», считают опрошенные РБК эксперты.
«У нас большое количество лиц, которые были осуждены за небольшой и средней тяжести [проступки], поэтому с точки зрения либерализации, гуманизации это хорошо», — сказал адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, назвав инициативу «уголовно-правовой революцией».
Юрист отметил, что главная проблема, которую хочет решить Верховный суд внесением законопроекта, — снижение числа осужденных. Однако он напомнил, что существующее законодательство уже предусматривает такие механизмы. Например, судебный штраф, который позволяет «оставить человека без судимости», или использование судом понятия «малозначительность преступления». Преимущество нового закона в его категоричности.
«Если законопроект будет принят, то он будет работать так, как задуман. Там довольно императивные, жесткие требования: если человек впервые совершил определенные преступления, то он освобождается по уголовному проступку. Здесь не остается места для усмотрения», — сказал Соловьев.