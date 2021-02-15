Юристы объяснили идею Верховного суда о введении уголовного проступка

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев назвал инициативу ВС гуманизацией уголовного наказания и уголовной системы. «И прежде всего эти люди не будут иметь судимости, что в нашем государстве очень важно: человек с судимостью практически никуда не может пойти», — пояснил он РБК.

Князев уточнил, что инициатива касается только преступлений небольшой и, может быть, средней тяжести, она не затронет такие серьезные правонарушения, как убийства или изнасилования.

«Это не только российская, а общемировая тенденция: человека, который первый раз оступился, нужно наказывать предупреждением, штрафом, но не помещать его в условия изоляции, где он может приобрести наклонности рецидивиста», — добавил специалист.

В то же время Соловьев указал, что введение института уголовного проступка — это борьба за правильную цель, но неправильными методами, задача состоит в уничтожении «палочной системы» как таковой. «Бесконечное привлечение людей к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести связано с тем, что раскрываемость и количество направлений уголовных дел в суд является основным показателем работы правоохранительных органов», — считает он.

Верховный суд внес соответствующий законопроект в Госдуму. Уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений. С учетом статистики по судимости за 2019 год понятие «уголовный проступок» может быть распространено на 68 044 лица, включая почти 50 тыс. человек, совершивших преступления в сфере экономики.