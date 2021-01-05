Гинцбург ответил на слова о непроверенности российской вакцины от COVID

Глава НИЦЭМ сообщил, что «Спутник V» введен уже более чем миллиону человек и не выявлено никаких не известных ранее побочных эффектов. Глава Национального комитета по вакцинации Греции ранее говорила, что вакцина непроверенная

Александр Гинцбург (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Разработанная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 полностью проверена. Об этом заявил глава НИЦЭМ Александр Гинцбург, после того как в Греции указали на незавершенность испытаний вакцины «Спутник V».

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

Глава НИЦЭМ также сообщил, что «Спутник V» введен уже более чем миллиону человек и до сих пор не выявлено никаких не известных ранее побочных эффектов.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Накануне, 4 января, глава Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду заявила о начале в этой стране массовой вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BionTech, а в перспективе также вакцинами от американской Moderna и англо-шведской AstraZeneca. До конца января в Греции планируется привить 220 тыс. человек.