Гинцбург ответил на слова о непроверенности российской вакцины от COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Дочь заболевшего COVID-19 Басилашвили оценила его состояние Общество, 14:28 Какие изменения ждут фэшн-индустрию в ближайшем будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 14:24 Как выглядит Лондон после введения нового локдауна. Видео Общество, 14:22 Песков назвал преувеличением «войну между башнями» Кремля Политика, 14:14 В Челябинске возбудили дело после убийства бизнесмена в магазине Общество, 14:12 Лукашенко подарили «не секретный» лазерный телевизор. Видео Политика, 14:08 Песков рассказал о влиянии его работы на бизнес экс-фигуристки Навки Спорт, 14:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 января Общество, 14:05 Лукашенко заявил о единственной возможности для недовольных президентом Политика, 14:04 Гинцбург ответил на слова о непроверенности российской вакцины от COVID Общество, 14:01 Сенаторы оценили идею провести амнистию кредитов до ₽3 млн Общество, 13:55 Как пандемия подстегнула развитие телемедицины в России и мире РБК Стиль и СберЗдоровье, 13:35 Глава Центра Гамалеи оценил число привитых от коронавируса россиян Общество, 13:27 Лукашенко описал связь с Путиным фразой «загнали намертво в одну команду» Политика, 13:24
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гинцбург ответил на слова о непроверенности российской вакцины от COVID

Глава НИЦЭМ сообщил, что «Спутник V» введен уже более чем миллиону человек и не выявлено никаких не известных ранее побочных эффектов. Глава Национального комитета по вакцинации Греции ранее говорила, что вакцина непроверенная
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Разработанная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 полностью проверена. Об этом заявил глава НИЦЭМ Александр Гинцбург, после того как в Греции указали на незавершенность испытаний вакцины «Спутник V».

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

Глава НИЦЭМ также сообщил, что «Спутник V» введен уже более чем миллиону человек и до сих пор не выявлено никаких не известных ранее побочных эффектов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Накануне, 4 января, глава Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду заявила о начале в этой стране массовой вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BionTech, а в перспективе также вакцинами от американской Moderna и англо-шведской AstraZeneca. До конца января в Греции планируется привить 220 тыс. человек.

Говоря о том, что в некоторых других странах вакцинация идет быстрее, Теодориду отметила, что причина этого в том, что эти страны, в том числе Россия и Китай, пошли на риск масштабного применения вакцин до завершения их испытаний.

Автор
Евгений Калюков
вакцина коронавирус Греция Россия
Материалы по теме
Глава медпалаты Украины назвал ложью слова властей о вакцине «Спутник V»
Общество
Сербия с 5 января начнет вакцинацию «Спутником V»
Общество
В Москве к вакцинации от COVID допустили работников банков и бюджетников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter