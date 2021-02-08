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СК начал проверку после падения ребенка из окна больницы в Чите

Следственный комитет и прокуратура Забайкальского края начали проверку после того, как ребенок выпал из окна краевой детской клинической больницы в Чите.

По данным следствия, накануне шестилетний мальчик получил травмы при падении из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

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В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям медицинского персонала больницы, а также установят причину госпитализации ребенка без родителей. Прокуратура проверит исполнение в учреждении законодательства о качестве и безопасности оказания медицинской помощи, а также профилактике детского травматизма.

Издание Чита.ру со ссылкой на родственницу ребенка сообщает, что мальчик с матерью прибыл из Борзинского района, чтобы пройти курс лечения перед операцией на глаза. По ее словам, вместе с ним мать не положили, так как, сказали в больнице, «из-за эпидемии не положено». Главный врач больницы Владимир Комаров уточнил, что сейчас мальчик находится в медикаментозной коме.

В начале февраля в Воронежской области 20-летний мужчина выпал из окна 17 этажа и упал на коляску с шестимесячным ребенком. И ребенок, и мужчина скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

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