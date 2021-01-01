Ребенок в Томске выжил после падения из окна многоэтажки в сугроб

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Томске шестилетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного дома, сообщается на странице управления МВД России по региону в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 21 ноября на улице Карла Маркса. По данным полиции, ребенок, предположительно, выпал из окна четвертого этажа, его госпитализировали.

На мать девочки полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В департаменте здравоохранения Томской области уточнили, что выпавшая из окна девочка была доставлена в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 2. Сейчас она находится в стабильном состоянии.