Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий

Сергей Собянин выразил надежду на возобновление проведения массовых мероприятий в столице при улучшении ситуации с коронавирусом. Об этом мэр заявил на церемонии награждения премии Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях», — сказал Собянин.

Он добавил, что театры также смогут полноценно работать на массовых мероприятиях, площадях и улицах города.

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