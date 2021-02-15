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Учительницу заподозрили в нанесении тяжкого вреда 10-летнему школьнику

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В селе Петропавловка в Бурятии следователи возбудили уголовное дело после жалобы 10-летнего школьника на то, что во время урока его схватила и дернула за больное ухо учительница. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК по Республике Бурятия. Действие педагога может привести к необратимому нарушению слуха у ребенка из-за недавно перенесенных им хирургических операций, отмечают в ведомстве.

Следственное управление СК по Бурятии сообщает, что 8 февраля во время урока русского языка мальчик не расслышал задание и не начал его вовремя выполнять.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Учитель в наказание схватила мальчика за больное ухо и дернула. Действия педагога, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребенком слуха слева», — сообщается на сайте СК.

В местных соцсетях появилась информация, что учительница буквально «порвала ухо ученику», повредив послеоперационные швы, сообщает «Байкал-Daily».

Директор школы Баир Ринчино привел «Байкал-Daily» свою версию события.

«Нерадивый ученик вывел учительницу, учительница взяла его за ухо, а ухо оказалось больное. Учительница сама испугалась, позвонила потом родителям, извинилась, повела его в медпункт. В медпункте посмотрели, на ухе никаких последствий, то есть внешне никаких проявлений. Потом пришла мама ребенка, они поехали в больницу на обследование — выяснять, какие последствия», — сообщил руководитель школы.

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По словам мамы мальчика, последнюю операцию ему сделали прошлым летом, сообщает Infpol. Речь шла об антротомии — удалении последствий гнойного воспаления среднего уха.

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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За него предусмотрено наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет и ареста на срок до шести месяцев.

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