Учительницу заподозрили в нанесении тяжкого вреда 10-летнему школьнику

Фото: СК РФ

В селе Петропавловка в Бурятии следователи возбудили уголовное дело после жалобы 10-летнего школьника на то, что во время урока его схватила и дернула за больное ухо учительница. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК по Республике Бурятия. Действие педагога может привести к необратимому нарушению слуха у ребенка из-за недавно перенесенных им хирургических операций, отмечают в ведомстве.

Следственное управление СК по Бурятии сообщает, что 8 февраля во время урока русского языка мальчик не расслышал задание и не начал его вовремя выполнять.

«Учитель в наказание схватила мальчика за больное ухо и дернула. Действия педагога, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребенком слуха слева», — сообщается на сайте СК.

В местных соцсетях появилась информация, что учительница буквально «порвала ухо ученику», повредив послеоперационные швы, сообщает «Байкал-Daily».