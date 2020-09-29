На Сахалине учительница пришла на урок второго класса с топором

В городе Охе Сахалинской области школьная учительница принесла на урок к второклассникам топор, происшествие проверяет областная прокуратура. О мерах реагирования сообщается на сайте прокуратуры.

«Организована проверка по информации СМИ о том, что педагог принесла топор в учебное заведение», — отмечается в сообщении.

Во время проверки сотрудники прокуратуры оценят выполнение законодательства об образовании и безопасном нахождении учащихся в образовательном учреждении.

Как пишет «Сахалин.инфо», в социальных сетях распространилось аудиосообщение, якобы принадлежащее матери одного из второклассников охской школы № 1. Автор записи утверждала, что педагог угрожала во время занятия ученику топором из-за его плохого чтения. В администрации Охи сообщения назвали фейком, указав, что родители школьника не имеют претензий к учительнице.