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На Сахалине учительница пришла на урок второго класса с топором

В городе Охе Сахалинской области школьная учительница принесла на урок к второклассникам топор, происшествие проверяет областная прокуратура. О мерах реагирования сообщается на сайте прокуратуры.

«Организована проверка по информации СМИ о том, что педагог принесла топор в учебное заведение», — отмечается в сообщении.

Во время проверки сотрудники прокуратуры оценят выполнение законодательства об образовании и безопасном нахождении учащихся в образовательном учреждении.

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Здание прокуратуры Приморского края

Как пишет «Сахалин.инфо», в социальных сетях распространилось аудиосообщение, якобы принадлежащее матери одного из второклассников охской школы № 1. Автор записи утверждала, что педагог угрожала во время занятия ученику топором из-за его плохого чтения. В администрации Охи сообщения назвали фейком, указав, что родители школьника не имеют претензий к учительнице.

В пресс-службе Министерства образования Сахалинской области «Интерфаксу» подтвердили, что преподаватель принесла топор на урок, пояснив, что орудие использовалось в качестве наглядного пособия. Министерство отметило, что пособие такого вида в школе недопустимо.

Администрация учреждения, где произошел инцидент, проводит собственную проверку.

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В феврале прокуратура Приморского края начала проверку соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей из-за появления видео со школьной учительницей, которая использовала в качестве примера мат. Педагог проводила урок русского языка и предложила для разбора нецензурные выражения.

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