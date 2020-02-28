Суд в Ульяновске арестовал ранившего учительницу подростка

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал подростка, ранившего ножом учительницу в школе, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель суда.

В пресс-службе минздрава Ульяновской области уточнили РБК, что пострадавший педагог находится в состоянии средней степени тяжести. «Вчера была переведена из отделения реанимации в хирургию Центральной городской клинической больницы Ульяновска», — добавили в ведомстве.

26 февраля подросток напал с кухонным ножом на учительницу одной из школ Ульяновска, педагог была ранена в живот. Позднее подозреваемый 15-летний ученик был задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).