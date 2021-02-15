Independent Media объявила о перезапуске журнала Men's Health в России

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Издательский дом Independent Media объявил о перезапуске в апреле российской версии американского мужского журнала Men's Health. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме печатной версии, которая будет выходить пять раз в год, будут запущены аккаунты журнала в соцсетях Facebook, Instagram, VK, а позже и TikTok, канал на YouTube и подкасты.

Главным редактором Men’s Health назначили Антона Иванова, который ранее занимал пост заместителя главного редактора GQ, а также работал в Men’s Health. «Символично, что Men’s Health возвращается в Россию именно сейчас, когда значение многих вещей нам пришлось переоценить. Речь не только о здоровье, которое вынесено в название бренда, но и о других ключевых составляющих полноценной жизни», — прокомментировал Иванов свое назначение.

Должность управляющего директора проекта займет Маргарита Тырина, которая занимает аналогичную должность в журналах «Популярная механика» и «Домашний очаг». Ранее Тырина работала издателем Men's Health.