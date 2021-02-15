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Технологии и медиа ,  
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Independent Media объявила о перезапуске журнала Men's Health в России

Фото: Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

Издательский дом Independent Media объявил о перезапуске в апреле российской версии американского мужского журнала Men's Health. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме печатной версии, которая будет выходить пять раз в год, будут запущены аккаунты журнала в соцсетях Facebook, Instagram, VK, а позже и TikTok, канал на YouTube и подкасты.

Главным редактором Men’s Health назначили Антона Иванова, который ранее занимал пост заместителя главного редактора GQ, а также работал в Men’s Health. «Символично, что Men’s Health возвращается в Россию именно сейчас, когда значение многих вещей нам пришлось переоценить. Речь не только о здоровье, которое вынесено в название бренда, но и о других ключевых составляющих полноценной жизни», — прокомментировал Иванов свое назначение.

Издатель Women's Health не исключил отказа от печати журнала
Технологии и медиа

Должность управляющего директора проекта займет Маргарита Тырина, которая занимает аналогичную должность в журналах «Популярная механика» и «Домашний очаг». Ранее Тырина работала издателем Men's Health.

Последний номер предыдущей версии журнала вышел в декабре 2019 года. Тогда главным редактором Men's Health был Максим Семеляк, а издателем выступала компания ООО «Ясно Паблишинг». Как рассказал РБК основатель «Ясно Паблишинг» Демьян Кудрявцев, закрытие проекта было связано с продолжавшимся падением рекламных доходов в прессе.

Медиахолдинг Independent Media занимается выпуском в России таких международных изданий, как Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper's Bazaar, Grazia, Esquire, Robb Report и «Популярная механика». Совокупная аудитория холдинга составляет 67 млн пользователей.

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Журнал Men's Health был основан в 1986 году и представлен в 35 странах, у проекта 21 млн читателей по всему миру.

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