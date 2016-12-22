Издатель Women's Health не исключил отказа от печати журнала

Выпуск печатной версии Women's Health в России может быть прекращен, если такое решение поддержат члены совета директоров компании-лицензиата издания — американской Rodale. Об этом сообщил РБК Демьян Кудрявцев, член совета директоров ООО «Москоутаймс» — компании-издателя журнал Woman's Health в России. По словам Кудрявцева, электронную версию издания — сайт www.whrussia.ru — планируется сохранить.

«Этот вопрос будет вынесен на совет директоров и у нас [ООО «Москоутаймс»], и у владельцев лицензии [издания] — американской Rodale. В течение ближайших двух недель, надеюсь, будет внесена ясность», — заявил он.

В случае прекращения выпуска бумажной версии Women's Health главный редактор журнала Мария Троицкая покинет издание, добавил Кудрявцев. Ранее в понедельник, 27 ноября Троицкая в своем аккаунте в Facebook выложила обложку Women's Health (декабрь—январь), написав, что это «наша последняя обложка». Несколько часов спустя это сообщение пропало из открытого доступа.

Фото: Личная страница Марии Троицкой в Facebook

РБК направил запрос в Rodale.

Women's Health выходит в США с 2005 года. По лицензии издательской компании сейчас журнал выпускается еще в 50 странах мира. В России первый номер Women’s Health вышел в октябре 2011 года. Ее издатель — компания ООО «Москоутаймс», которое принадлежит супруге медиаменеджера Демьяна Кудрявцева Яне Мозель-Кудрявцевой.

На сайте Independent Media указано, что издание выходит тиражом 80 тыс. экземпляров раз в два месяца. По данным Mediascope, аудитория журнала по России составляет 181,4 человека (март—июль 2017 года). В октябре 2017-го сайт whrussia.ru, по данным SimilarWeb, посетили 940 тыс. пользователей.