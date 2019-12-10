В России закроется журнал Men’s Health

Российская версия журнала Men’s Health в следующем году прекратит свое существование. Издатель связывает закрытие проекта с продолжающимся падением рекламных доходов в прессе

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint. Оно цитирует письмо главного редактора Максима Семеляка из январского номера: «Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора. Я играл эту роль три с небольшим года, это было неплохое время, и я даже, признаться, успел привыкнуть как к аплодисментам, так и к гнилым помидорам».

Издателем российской версии Men’s Health выступает ООО «Ясно Паблишинг», учредителем которого в ЕГРЮЛ указана Яна Мозель-Кудрявцева. Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что «Ясно Паблишинг» перестанет выпускать журнал. «Российский рынок тяжёл для мужских изданий, к тому же, доходы от рекламы в этом году значительно снизились во всем печатном сегменте», — объяснил Кудрявцев.

За девять месяцев 2019 года рекламные доходы всей периодики снизились по сравнению с аналогичным периодом на 18%, до 10,5-10,7 млрд руб., только журналов — на 13%, до 6,4-6,5 млрд руб., объявила Ассоциация коммуникационных агентств России. Она фиксирует падение рекламных доходов издателей с 2013 года.

Кудрявцев допустил, что интернет-версия издания может сохраниться, а печатную версию будет издавать кто-то другой.