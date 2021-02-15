Песков объяснил обещание Путина не бросать Донбасс

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Президент Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что русскоязычные граждане на этой территории лишены социального обеспечения и кроме России им помочь некому. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины. — подчеркнул он. — Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать».

Ранее в ходе беседы с главными редакторами СМИ Путин заявил, что, «несмотря ни на что», Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил, что в ДНР никогда не задумывались о том, что Россия может отвернуться. Он подчеркнул, что регион уже получил от российской стороны значительную помощь в виде гуманитарных конвоев, российских паспортов и вакцины от COVID-19.

Конфликт между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками продолжается с весны 2014 года. Перестрелки между сторонами продолжаются, несмотря на соглашения о перемирии. Вопрос об урегулировании ситуации обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске.