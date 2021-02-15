КГБ Белоруссии внес 17 человек в список причастных к терроризму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 73,31 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 88,98 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Independent Media объявила о перезапуске журнала Men's Health в России Технологии и медиа, 16:04 Чубайс пояснил роль Кудрина при получении кредита МВФ на $24 млрд Политика, 15:53 В Москве на Лубянском проезде обрушились строительные леса. Видео Общество, 15:53 Единоросс предложил исключить «абсурдную» норму о митингах из КоАП Политика, 15:49 Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии РБК и Сбер, 15:46 Ростовский ФСИН проверит причастность сотрудника к смерти заключенного Общество, 15:44 Врачи оценили совет Комаровского вакцинироваться переболевшим COVID-19 Общество, 15:39 ВТБ раскрыл размер долга футбольного «Динамо» Спорт, 15:37 Глава Башкирии заявил о «провокациях» из-за объединения двух вузов Общество, 15:36 В Москве полиция задержала прыгнувшего от патрульных в реку мужчину Общество, 15:35 Лавров заявил о разрушении Евросоюзом всех механизмов сотрудничества Политика, 15:33 Матч теннисного турнира в Мельбурне прервали из-за нашествия чаек. Видео Спорт, 15:30 Экипаж SSJ100 решил вернутьcя в Москву из-за сработавшего датчика Общество, 15:29 Памятник Аленке продали на аукционе за ₽2,6 млн Общество, 15:23
Общество ,  
0 

КГБ Белоруссии внес 17 человек в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии
Комитет государственной безопасности Белоруссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Комитет государственной безопасности Белоруссии обновил список физических лиц, причастных к террористической деятельности, и включил в него 17 граждан республики. Об этом сообщает сообщает Tut.by.

Все добавленные в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии («Акт терроризма») (наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни). Их относят к так называемым группе Автуховича и группе Олиневича.

Предприниматель и активист Николай Автухович был задержан в декабре прошлого года. Вместе с ним список обвиняемых в терроризме пополнили Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

Лукашенко заявил о ввозе в страну террористами «тонн оружия» из Украины
Общество
<p>Александр Лукашенко</p>

Участников группы обвиняют в том, что они якобы занимались поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно.

В группу Олиневича входят Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович. Их подозревают в причастности к анархическому движению. Группу задержали в конце октября прошлого года возле украинской границы. В КГБ считают, что они успели совершить поджог отдела ГАИ в Мозыре и поджечь машины у здания прокуратуры в Солигорске, сообщает Tut.by.

В декабре 2020 года Лукашенко заявлял, что участники задержанной в Белоруссии террористической группы под руководством Николая Автуховича ввозили в страну «тонны оружия» через Украину. По его утверждению, они готовили теракты по всей республике и уже начали их осуществлять.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

Тихановская предложила признать белорусских омоновцев террористами
Политика
Светлана Тихановская

Киев назвал «очередными инсинуациями» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — считает дипломат. Он добавил, что Украина — не враг Белоруссии и осуждает любые проявления терроризма.

Терроризм КГБ Белоруссии
Материалы по теме
Лукашенко выставил свои условия передачи власти
Политика
КГБ Белоруссии заявил о попытках возобновления протестов в стране
Политика
Лукашенко посоветовал использовать телефоны с кнопками из-за слежки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter