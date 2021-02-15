КГБ Белоруссии внес 17 человек в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Комитет государственной безопасности Белоруссии обновил список физических лиц, причастных к террористической деятельности, и включил в него 17 граждан республики. Об этом сообщает сообщает Tut.by.

Все добавленные в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии («Акт терроризма») (наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни). Их относят к так называемым группе Автуховича и группе Олиневича.

Предприниматель и активист Николай Автухович был задержан в декабре прошлого года. Вместе с ним список обвиняемых в терроризме пополнили Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

Участников группы обвиняют в том, что они якобы занимались поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно.